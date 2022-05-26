«Рома» и Моуринью выиграли еврокубок, скандал с болбоем в Хабаровске, Оздоев ушел из «Зенита», Ибрагимович выбыл на 7-8 месяцев, Чеферин защищает «ПСЖ» и другие новости

1. «Рома» вошла в историю, став первым победителем Лиги конференций. Обыграв в финале «Фейеноорд», римляне завоевали свой первый еврокубок с 1961 года. Историю переписывает и Жозе Моуринью, который первым выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций. Всего это 26-й трофей в карьере португальца и пятый еврокубок, а «Рома» – его шестая команда, которую он привел к титулу. После матча Жозе не смог сдержать эмоций.

2. «Химки» проиграли в Хабаровске в первом стыке за место в РПЛ, но матч запомнится конфликтом Лантратова с болбоем, не отдававшим мяч. Вратарь «Химок» толкнул парня, а Григалава грозно кричал в камеру. После игры, к счастью, все помирились, однако от гнева Губерниева футболистов подмосковной команды это не спасло. А вот Шнякин напротив за них заступился.

Во втором матче «Уфа» упустила победу над «Оренбургом», хотя к 70-й минуте вела 2:0.

3. Оздоев покинул «Зенит» по истечении срока контракта. Хавбек тепло попрощался с болельщиками, в клубе будут помнить его трудолюбие и честность, а по мнению Артема Дзюбы «Зенит» потерял костяк и хребет команды.

4. Ибрагимович перенес операцию и выбыл на 7-8 месяцев. Впрочем, Златан не был бы Златаном, если бы закончил карьеру вот так – он остается в «Милане» еще на год.

5. «ПСЖ» продолжают критиковать после продления контракт с Мбаппе: Лапорта называет игроков клуба «согласившимися на рабство за деньги», а Тебас считает, что парижане являются угрозой для собственного чемпионата. На защиту «ПСЖ» встал глава УЕФА Чеферин, который не видит проблем ни в условиях нового соглашения Мбаппе, ни в управлении клубом катарскими владельцами.

6. Рафаэль Надаль, Карен Хачанов, Новак Джокович и Александр Зверев вышли в третий круг «Ролан Гаррос». В женском турнире в следующий раунд пробились Варвара Грачева и Виктория Азаренко, выбыли Мария Саккари и Бьянка Андрееску.

7. Кубок Стэнли. Владимир Тарасенко и Павел Бучневич набрали по 2 очка и помогли «Сент-Луису» совершить суперкамбэк в 5-м матче 2-го раунда с «Колорадо» (5:4 ОТ, 2-3 в серии). К 35-й минуте «Блюз» проигрывали 0:3.

8. Александр Горшков единогласно переизбран президентом Федерации фигурного катания России. В планах ФФКР проведение серии соревнований «Гран-при России».

9. 23 очка Джордана Мики помогли «Зениту» обыграть ЦСКА в 3-м матче финальной серии Единой лиги ВТБ.

10. НБА. Плей-офф. «Бостон» повел 3-2 в серии с «Майами» в финале Востока.

11. Григорий Лепс исполнит гимн России перед игрой «Спартака» и «Динамо» в финале Кубка. На матче выступит также певица МакSим.

12. FIS официально утвердила уравнение дистанций для мужчин и женщин в лыжных гонках.

13. Фанаты «Зенита» не будут покупать абонементы на 2-й круг РПЛ из-за Fan ID.

14. Власти Великобритании одобрили продажу «Челси» за 4,25 млрд фунтов консорциуму Боэли.

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