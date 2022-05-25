Чеферин о «ПСЖ», принадлежащем Катару: «Назовите хоть один аргумент, почему они не должны владеть клубом. В АПЛ есть владельцы из США, с Ближнего Востока»

Президент УЕФА не видит проблемы в том, что фактически принадлежит Катару.

Владелец «ПСЖ» – Qatar Sports Investments, дочерняя компания суверенного фонда национального благосостояния Катара.

«Я говорил это много раз и повторю еще раз: назовите мне хоть один аргумент, почему они не должны владеть клубом.

Если вы считаете, что клубы принадлежат болельщикам, то подумайте о том, что у английских клубов (Чеферин давал интервью английскому BBC – прим. Sports.ru) тоже есть владельцы из США, с Ближнего Востока, есть владельцы из Англии.

Так что это точно такая же ситуация, и я очень устал от этих обвинений без каких-либо конкретных оснований. Я хочу знать, кто нарушил правила. Если они были нарушены, последует наказание», – заявил .

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