Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) официально утвердила уравнение дистанций для мужчин и женщин в лыжных гонках.

Новые правила начнут действовать с сезона-2022/2023.

«Дистанции мужских и женских соревнований будут одинаковыми, начиная с предстоящего сезона Кубка мира-2022/23» – говорится в заявлении, опубликованном на сайте .

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Вероника Степанова о равных дистанциях для мужчин и женщин: «Мало кому будет интересно. Лыжам нужны реформы, но не такие»