Оздоев попрощался с «Зенитом»: «Благодарю всех болельщиков и фанатов за поддержку, продолжайте так же любить этот клуб!»

попрощался с «Зенитом».

Сегодня клуб объявил об уходе полузащитника, выступавшего за сине-бело-голубых с 2018 года.

«Спасибо за все, Питер .

Хотел поблагодарить всех партнеров, которые находились бок о бок со мной все эти 4,5 года, руководство футбольного клуба , тренерский штаб, медицинский штаб, административный штаб и работников клуба.

А так же сказать «большое спасибо» всем работникам базы, начиная от повара и заканчивая обслуживающим персоналом, без вас мы не достигли бы такого результата.

Благодарю всех болельщиков и фанатов клуба за поддержку, которую вы всегда оказывали, продолжайте так же любить этот клуб!» – написал Оздоев.

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