Лепс исполнит гимн России перед игрой «Спартака» и «Динамо» в финале Кубка

Стал известен исполнитель гимна Российский Федерации перед финалом БЕТСИТИ Кубка России.

Перед встречей и с национальной музыкальной композицией выступит народный артист РФ Григорий Лепс.

Также до матча состоится шоу с участием «Хора Турецкого» и оркестра Московского Губернского театра.

В перерыве на поле выйдут ветераны «Спартака» и «Динамо», их чествование пройдет под выступление Льва Лещенко. МакSим и Люся Чеботина споют после финального свистка.

Финал Кубка России пройдет 29 мая на стадионе . Начало игры – в 17:00 по московскому времени.

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