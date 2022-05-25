Лепс исполнит гимн России перед игрой «Спартака» и «Динамо» в финале Кубка

Стал известен исполнитель гимна Российский Федерации перед финалом БЕТСИТИ Кубка России.
Перед встречей «Спартака» и «Динамо» с национальной музыкальной композицией выступит народный артист РФ Григорий Лепс.
Также до матча состоится шоу с участием «Хора Турецкого» и оркестра Московского Губернского театра.
В перерыве на поле выйдут ветераны «Спартака» и «Динамо», их чествование пройдет под выступление Льва Лещенко. МакSим и Люся Чеботина споют после финального свистка.
Финал Кубка России пройдет 29 мая на стадионе «Лужники». Начало игры – в 17:00 по московскому времени.
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