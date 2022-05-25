Вице-премьер Чернышенко: «Спортсмены, приезжающие из ДНР и ЛНР, могут продолжить тренировки на территории России. Для этого созданы все условия»

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко назвал число спортсменов, прибывших в Россию из ДНР и ЛНР.

«Все спортсмены, приезжающие из Донецкой и Луганской народных республик, имеют возможность продолжить тренировки на территории страны. Для этого созданы все условия. На сегодняшний день в 17 регионах России размещено 514 спортсменов и 74 сопровождающих из ДНР и ЛНР.

Также по инициативе правительства Свердловской области запущен проект «Урал – детям Донбасса». В рамках него с 1 июня по 28 августа 480 несовершеннолетних спортсменов из ЛНР и ДНР смогут посетить спортивно-оздоровительный лагерь в Новоуральске. Для них будут организованы специальные спортивные смены», – сказал Чернышенко.

Министр спорта РФ Олег Матыцин подчеркнул, что спортсмены ЛНР и ДНР могут участвовать в российских соревнованиях.

«В 2022 году в нашей стране запланировано более 7000 всероссийских и межрегиональных соревнований. В случае соответствия условиям допуска, во многих из них спортсмены ЛНР и ДНР уже принимают участие – например, на прошедшем первенстве России по плаванию в Пензе, соревнованиях по художественной гимнастике во Владикавказе, турнире по самбо в Рязанской области, дзюдо среди спортсменов с нарушением слуха в Московской области.

Мы сосредоточили усилия на развитии соревнований внутри страны и будем рады всем командам и спортсменам, для кого спорт – это движение вперед, справедливая конкуренция и стремление к борьбе на спортивных площадках», – отметил Матыцин.