«Рома» – 6-й клуб, с которым Моуринью взял трофей. Побед не было лишь с «Тоттенхэмом», «Лейрией» и «Бенфикой»

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«Рома» стала шестым клубом, который Жозе Моуринью привел к трофеям.

Римляне, которых португалец тренирует первый сезон, одолели «Фейеноорд» (1:0) в финале Лиги конференций.

Ранее Моуринью завоевывал трофеи с «Порту» (2002-2004), «Челси» (2004-2007, 2013-2015), «Интером» (2008-2010), «Реал Мадрид» (2010-2013) и «Манчестер Юнайтед» (2016-2018). Ему не удалось выиграть ни одного турнира с «Бенфикой» (2000), «Лейрией» (2001-2002) и «Тоттенхэмом» (2019-2021).

Всего на счету специалиста 26 трофеев.

Моуринью – первый, кто выиграл все еврокубки. По два раза брал ЛЧ и ЛЕ – а теперь покорил ЛК с «Ромой»

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