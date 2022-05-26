«Рома» – 6-й клуб, с которым Моуринью взял трофей. Побед не было лишь с «Тоттенхэмом», «Лейрией» и «Бенфикой»

стала шестым клубом, который Жозе Моуринью привел к трофеям.

Римляне, которых португалец тренирует первый сезон, одолели «Фейеноорд» (1:0) в финале Лиги конференций.

Ранее Моуринью завоевывал трофеи с «Порту» (2002-2004), (2004-2007, 2013-2015), (2008-2010), «Реал Мадрид» (2010-2013) и (2016-2018). Ему не удалось выиграть ни одного турнира с «Бенфикой» (2000), «Лейрией» (2001-2002) и (2019-2021).

Всего на счету специалиста 26 трофеев.

Моуринью – первый, кто выиграл все еврокубки. По два раза брал ЛЧ и ЛЕ – а теперь покорил ЛК с «Ромой»

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам