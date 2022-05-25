Шнякин о Лантратове и болбоях: «Они крысили мячи, распаляя вратаря. Хитропопому болбою желаю дорасти до профессионального футбола и почувствовать на себе подобное»

не стал осуждать Илью Лантратова за конфликт с болбоем.

На 72-й минуте стыкового матча со СКА (0:1) вратарь «Химок» попросил болбоев подать ему мяч. Лантратов остался недоволен тем, что ему долго не отдавали мяч, из-за чего футболист перепрыгнул через рекламные щиты, чтобы забрать его самому.

Лантратов оттолкнул одного из болбоев и отнял у него мяч, из-за чего болбой упал.

«Ооо! Ну классика. Сейчас демонизируют Лантратова. Детей бьет, орет на них, ест младенцев на завтрак. А ведь они в этой игре неоднократно крысили мячи, распаляя кипера и других игроков «Химок».

А может начнем с тех людей, которые воспитывают / дают установки болбоям? Тем, кто с ехидцей говорит: «Парни, не спешим бросать мячи чужим!» Не говорю о том, что так же было и в , но знаю точно, что подобное бывает.

А ведь лучше, чтоб бывало так: издеваешься над профессиональным игроком – сразу бан, снимаешь манишку болбоя, не посмотришь игру от бровки.

Конечно, профессиональный футболист обязан себя контролировать. Но как-то все разом опускают тему очевидных провокаций. Мол, детки же, за своих болеют! В той самой истории с Азаром и болбоем было так же.

Представляете, если б что-то подобное болбои вытворяли в теннисе?! Я не идеализирую мир, но молодым ребятам такое надо объяснять.

Лантратов извинился перед упавшим пацаном. Желаю Илье играть в в следующем сезоне (уверен, он там останется даже в случае вылета «Химок»).

А вот хитропопому болбою желаю дорасти до профессионального футбола и почувствовать на себе подобное: команда горит, ты в мыле, бежишь за мячом, а наглый мальчишка с ухмылкой его не подает…» – написал комментатор .

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