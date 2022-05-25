Гендиректор «Ман Сити»: «МЮ» потратил больше нас, но мы выиграли 11 трофеев за последние годы, а «Юнайтед» – один-два»

Гендиректор упрекнул в неэффективных тратах.

«Если вы посмотрите на доходы английских клубов, больше всех зарабатывает «Манчестер Юнайтед». Они заработали на 100 миллионов фунтов больше, чем «Сити», «Ливерпуль» и «Челси».

Нет такого, что у нас больше всех денег. На самом деле у нас меньше. Сколько денег «Юнайтед» потратил за последние годы и сколько «Сити»?

Если вы проанализируете, то увидите, что «Юнайтед» потратил больше, но «Сити» выиграл 11 трофеев за последние несколько лет, а «Юнайтед» – один или два, и ни одного чемпионского титула», – заявил .

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