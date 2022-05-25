НБА. Плей-офф. Финал Восточной конференции. «Майами» примет «Бостон» в 5-м матче серии

В среду, 25 мая, состоится пятый матч финальной серии Восточной конференции НБА сезона-2021/22.

«Майами» сыграет на своей арене с .

НБА

Финал Западной конференции

Четвертый матч

В серии ничья – 2-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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