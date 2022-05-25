НБА. Плей-офф. Финал Восточной конференции. «Майами» примет «Бостон» в 5-м матче серии

В среду, 25 мая, состоится пятый матч финальной серии Восточной конференции НБА сезона-2021/22.
«Майами» Джимми Батлера сыграет на своей арене с «Бостоном» Джейсона Тейтума.
НБА
Финал Западной конференции
Четвертый матч
- Дата проведения
- 26 мая, 03.30, «FTX Arena»
В серии ничья – 2-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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