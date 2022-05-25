Лантратов извинился перед болбоем, которого он толкнул, и подарил ему футболку

помирился с болбоем, которого он толкнул на землю.

На 72-й минуте стыкового матча со СКА (0:1) вратарь «Химок» попросил болбоев подать ему мяч. Лантратов остался недоволен тем, что ему долго не отдавали мяч, из-за чего футболист перепрыгнул через рекламные щиты, чтобы забрать его самому.

Лантратов оттолкнул одного из болбоев и отнял у него мяч, из-за чего болбой упал.

После игры голкипер подошел к мальчику, пожал ему руку и обнял.

«Все нормально. Эмоции, стыковые матчи. Все бывает, понимаем все», – сказал болбой после игры.

Также Лантратов подарил болбою свою футболку.

Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»

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