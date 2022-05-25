Чеферин о Мбаппе в «ПСЖ» и ФФП: «Ни «Реал», ни кто-либо другой не будет указывать УЕФА, что делать. Они возмущены, но их предложение было схожим»

Президент УЕФА ответил на критику по поводу продления контракта с «ПСЖ».

После того, как форвард решил остаться в парижском клубе, стало известно, что может обратиться в УЕФА и суд, так как новое соглашение Мбаппе может нарушить нормы финансового фэйр-плей.

«В УЕФА действуют довольно строгие правила финансового фэйр-плей. Кто будет уважать наши правила, может участвовать в наших соревнованиях. Кто не станет соблюдать правила – не будет.

Смотрите, ни , ни кто-либо другой не будет указывать УЕФА, что делать. Они возмущены, но, насколько мне известно, их предложение было похоже на предложение «ПСЖ», – заявил .

«ПСЖ» собирается платить Мбаппе по миллиону в неделю. Он не обогнал Месси, но Килиана хотели сохранить эмир Катара и Макрон

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам