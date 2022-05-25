Жоан Лапорта: «Игроки, подписавшие контракт с клубами вроде «ПСЖ», согласились на рабство за деньги»

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Президент «Барселоны» сравнил игру в «ПСЖ» с рабством.

– Как вам Неймар?

– Кто не любит Неймара? Он исключительный игрок.

«ПСЖ» теперь может отпустить его.

– У него контракт с «ПСЖ» еще на 4-5 лет. Игроки, подписавшие контракт с такими клубами, как «ПСЖ», почти согласились на рабство. За деньги.

Если ушедшие игроки и вернутся в «Барсу», то только бесплатно. Мы не можем позволить себе такие трансферы. Но даже если бы у нас были средства, мы бы не стали этого делать, это нерационально, – сказал Жоан Лапорта.

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