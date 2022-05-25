Моуринью выиграл 26-й трофей в карьере и первый с 2017-го

выиграл 26-й трофей в тренерской карьере.

под руководством португальского специалиста стала победителем Лиги конференций, в финале обыграв «Фейеноорд» (1:0). Это первый титул, который Моуринью выиграл с римской командой.

Ранее Моуринью выиграл 6 трофеев, работая в «Порту», 8 – в «Челси», 5 – в «Интере», по 3 – в «Реале» и «Манчестер Юнайтед».

Жозе выиграл первый трофей с 2017 года. Тогда он одержал победы в Кубке английской лиги и Лиге Европы с «Манчестер Юнайтед».

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