Моуринью – 1-й тренер, выигравший Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций

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Жозе Моуринью первым смог выиграть Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций.

Сегодня «Рома» под руководством португальского специалиста обыграла «Фейеноорд» (1:0) в финале дебютного розыгрыша Лиги конференций.

В Лиге чемпионов Моуринью побеждал в качестве главного тренера «Порту» (2004) и «Интера» (2010). Лигу Европы/Кубок УЕФА он выигрывал во главе «Порту» (2003) и «Манчестер Юнайтед» (2017).

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