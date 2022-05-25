Моуринью – 1-й тренер, выигравший Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций

первым смог выиграть Лигу чемпионов, и Лигу конференций.

Сегодня под руководством португальского специалиста обыграла «Фейеноорд» (1:0) в финале дебютного розыгрыша Лиги конференций.

В Лиге чемпионов Моуринью побеждал в качестве главного тренера «Порту» (2004) и (2010). Лигу Европы/Кубок УЕФА он выигрывал во главе «Порту» (2003) и (2017).

Моуринью – главный коллекционер еврокубков. По два раза брал ЛЧ и ЛЕ – очередь Лиги конференций?

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