«ПСЖ» убьет французскую лигу, если его не остановить». Глава Ла Лиги Тебас о расходах парижан

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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас считает деятельность «ПСЖ» вредной для чемпионата Франции.

«ПСЖ» убивает Лигу 1.

Есть правила УЕФА, которые должны решать подобные проблемы, но если не остановить «ПСЖ», то он убьет французский чемпионат», – отметил Тебас.

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