«ПСЖ» убьет французскую лигу, если его не остановить». Глава Ла Лиги Тебас о расходах парижан

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас считает деятельность «ПСЖ» вредной для чемпионата Франции.

«ПСЖ» убивает Лигу 1.

Есть правила , которые должны решать подобные проблемы, но если не остановить «ПСЖ», то он убьет французский чемпионат», – отметил Тебас.

Зарплата Мбаппе в «ПСЖ» – 57 млн евро в год после налогов, бонусы – до 300 млн евро за 3 года. Его мнение учтут при выборе тренера, игроков и спортивного директора

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