Дзюба об уходе Оздоева: «Зенит» теряет костяк и хребет команды. Удачи, мой друг, ты боец по жизни!»

Форвард Артем Дзюба прокомментировал решение хавбека покинуть «Зенит».

«Удачи тебе, мой друг! Ты боец по жизни, и я никогда не забуду, как ты повел за собой команду с «Краснодаром» дома, когда я не забил пенальти, а ты поддержал и сделал две голевые! Тот матч был твоим полностью! Надеюсь, еще поиграем вместе!

Вместе мы добывали славные победы! Проигрывали тоже вместе.

«Зенит» теряет костяк и хребет команды в твоем лице!» – написал Дзюба, который также покидает петербургскую команду.

Миллер о том, является ли Дзюба легендой «Зенита»: «Уместно вспомнить лучший матч за всю историю РПЛ – «Краснодар» – «Зенит» в 2019-м»

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