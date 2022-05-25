Гендиректор «Зенита»: «Оздоев – воплощение трудолюбия, честности и профессионального подхода к футболу. Он мог остаться, но выбрал другой путь»

Генеральный директор высказался об уходе Магомеда Оздоева из клуба.

«Спустя практически пять сезонов, проведенных в лазурной футболке, нашу команду покинул полузащитник . Постоянный игрок сборной, завоевавший семь титулов вместе с сине-бело-голубыми: четырехкратный чемпион России, обладатель Кубка и двух Суперкубков России.

Оздоев – настоящее воплощение трудолюбия, честности и профессионального подхода к футболу. В условиях жесточайшей конкуренции с российскими и иностранными игроками он заслужил свое место в стартовом составе, в котором выходил на протяжении трех лет.

К сожалению, только тяжелая травма смазала ему начало спортивного сезона-2021/22. И даже несмотря на непростой восстановительный период, он выходил на поле, отдавал всего себя и забивал важнейшие голы в ворота соперников – чего стоит гол на последних минутах в ворота «Челси»!

Любящий футбол в себе, а не себя в нем, Магомед мог остаться в «Зените», но выбрал другой путь. От лица всего клуба желаю ему успехов в дальнейшей карьере!» – сказал .

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