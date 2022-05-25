Зинченко об украинском флаге на кубке АПЛ: «Думал о погибших и о тех, кто выживает сейчас. Хотел дать им хоть какую-то улыбку»

Теги Сборная Украины по футболу Манчестер Сити премьер-лига Англия Александр Зинченко Политика Футбол

Александр Зинченко рассказал о праздновании победы в чемпионате Англии с «Манчестер Сити».

25-летний футболист обернул в украинский флаг чемпионский кубок АПЛ.

«Спасибо за приветствие, очень рад всех видеть. Все клубные дела позади, поэтому нужно сразу переключаться на сборную, ведь у нас невероятно важный матч с Шотландией. Поэтому забываем о клубе – все мысли о национальной команде.

Мой трибьют после победы в чемпионате Англии? Я говорил это много раз, но буду повторять еще и еще, что я очень горд быть украинцем.

В тот момент я думал о тех людях, которые, к сожалению, уже погибли, и о тех, кто прямо сейчас выживает в невероятно тяжелых условиях. Я просто хотел от себя дать им хоть какую-то улыбку на несколько секунд», – сказал Зинченко для сайта УАФ.

Футболист в четвертый раз стал чемпионом Англии. Он отметил победу с флагом Украины.

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