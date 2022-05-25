Зинченко об украинском флаге на кубке АПЛ: «Думал о погибших и о тех, кто выживает сейчас. Хотел дать им хоть какую-то улыбку»

рассказал о праздновании победы в чемпионате Англии с .

25-летний футболист обернул в украинский флаг чемпионский кубок .

«Спасибо за приветствие, очень рад всех видеть. Все клубные дела позади, поэтому нужно сразу переключаться на сборную, ведь у нас невероятно важный матч с Шотландией. Поэтому забываем о клубе – все мысли о национальной команде.

Мой трибьют после победы в чемпионате Англии? Я говорил это много раз, но буду повторять еще и еще, что я очень горд быть украинцем.

В тот момент я думал о тех людях, которые, к сожалению, уже погибли, и о тех, кто прямо сейчас выживает в невероятно тяжелых условиях. Я просто хотел от себя дать им хоть какую-то улыбку на несколько секунд», – сказал Зинченко для сайта УАФ.

Футболист в четвертый раз стал чемпионом Англии. Он отметил победу с флагом .

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам