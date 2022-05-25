Директор «Севастополя» об исполкоме РФС: «Нас не включают в повестку, как будто мы не граждане РФ»

высказался на тему выступления крымских клубов в чемпионате России.

Генеральный директор «Севастополя» отметил, что команда не может быть в повестке исполкома Российского футбольного союза, пока севастопольская и крымская федерации футбола не станут коллективными членами РФС.

«Нас нет в повестке, нас не включают, как будто мы не граждане РФ.

Если команды не входят в Российский футбольный союз, то и не могут выступать на соревнованиях. Мы сейчас будто между собой играем», – сказал Чалый.

Также менеджер отметил, что тренерский штаб клуба обладает необходимыми лицензиями УЕФА, а непосредственно футболисты отвечают уровню Олимп-II дивизиона ФНЛ.

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