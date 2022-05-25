Иван Телегин: «Прекрасно понимаю Джонни Деппа. Я сам состоял в токсичных, абьюзных отношениях, был жертвой»

Иван Телегин высказался об отношениях Джонни Деппа и Эмбер Херд.

«Прекрасно понимаю Джонни Деппа. Я сам долгое время состоял в токсичных, абьюзных отношениях», – написал нападающий в сторис инстаграма.

Он отметил в публикации аккаунт Деппа, а по английски добавил: «Я тоже был жертвой домашнего абьюза».

Актеры развелись в 2017 году. Сейчас в Лондоне они участвуют в судебном разбирательстве между Деппом и News Group Newspapers, в которую входит таблоид The Sun. Поводом для иска в 2018 году стал текст о том, что Джонни применял физическое и психологическое насилие в отношении Херд.

Телегин также судится со своей бывшей женой – певицей Пелагеей. Сегодня суд поделил их имущество, сторона хоккеиста недовольна решением. Пелагея и форвард поженились летом 2016 года, у них родилась дочь. О расставании пара объявила в конце 2019 года. До Пелагеи у игрока были отношения, в которых родился сын Марк.

Фото: сторис инстаграма Ивана Телегина