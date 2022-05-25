«Зенит» объявил об уходе Оздоева

Магомед Оздоев покидает «Зенит».
Клуб из Санкт-Петербурга объявил об уходе полузащитника.
«Футбольный клуб «Зенит» благодарит Магомеда Оздоева за самоотверженную и эмоциональную игру, готовность бороться до конца и значимый вклад в наши общие трофеи», – говорится в сообщении клуба.
Оздоев перешел в «Зенит» 15 февраля 2018 года. За пять неполных сезонов он провел 116 матчей, забил 8 голов и сделал 18 результативных передач.
Вместе с «Зенитом» он четырежды выиграл РПЛ, Кубок и два Суперкубка страны.
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