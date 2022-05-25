«Зенит» объявил об уходе Оздоева

покидает «Зенит».

Клуб из Санкт-Петербурга объявил об уходе полузащитника.

«Футбольный клуб «Зенит» благодарит Магомеда Оздоева за самоотверженную и эмоциональную игру, готовность бороться до конца и значимый вклад в наши общие трофеи», – говорится в сообщении клуба.

Оздоев перешел в «Зенит» 15 февраля 2018 года. За пять неполных сезонов он провел 116 матчей, забил 8 голов и сделал 18 результативных передач.

Вместе с он четырежды выиграл , Кубок и два Суперкубка страны.

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам