«Зенит» объявил об уходе Оздоева

Теги Зенит премьер-лига Россия трансферы Магомед Оздоев Футбол

Магомед Оздоев покидает «Зенит».

Клуб из Санкт-Петербурга объявил об уходе полузащитника.

«Футбольный клуб «Зенит» благодарит Магомеда Оздоева за самоотверженную и эмоциональную игру, готовность бороться до конца и значимый вклад в наши общие трофеи», – говорится в сообщении клуба.

Оздоев перешел в «Зенит» 15 февраля 2018 года. За пять неполных сезонов он провел 116 матчей, забил 8 голов и сделал 18 результативных передач. 

Вместе с «Зенитом» он четырежды выиграл РПЛ, Кубок и два Суперкубка страны.

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные