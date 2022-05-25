«#####, дайте мяч, ###### в рот». Лантратов толкнул болбоя и отнял у него мяч, перепрыгнув через рекламные щиты

грубо отнял мяч у болбоя во время матча со СКА.

На 72-й минуте при счете 1:0 в пользу клуба из Хабаровска вратарь «Химок» попросил болбоев подать ему мяч.

Лантратов остался недоволен тем, что ему долго не отдавали мяч, из-за чего футболист перепрыгнул через рекламные щиты, чтобы забрать его самому.

«#####, дайте мяч, ###### в рот», – обратился игрок к болбоям.

После этого Лантратов оттолкнул одного из болбоев и отнял у него мяч, из-за чего болбой упал.

Также в конфликте участвовал защитник «Химок» . «Убери ##### камеру, ублюдок», – крикнул футболист в телефон снимавшего его болбоя. За это Григалава получил желтую карточку.

После эпизода Лантратов вступил в перепалку с болбоями, один из которых снимал его на телефон.

Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»

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