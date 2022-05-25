40-летний Ибрагимович выбыл на 7-8 месяцев после операции на колене

пропустил больше полугода после операции.

Сегодня нападающий перенес операцию на левом колене.

Хирургическое вмешательство потребовалось, чтобы устранить нестабильность сустава путем реконструкции передней крестообразной связки.

«Милан» сообщил, что операция прошла хорошо. 40-летний футболист пропустит 7-8 месяцев.

Контракт Златана, которому в октябре исполнится 41 год, рассчитан до 30 июня.

В завершившемся сезоне Серии А Златан забил 8 голов в 23 матчах. Статистика шведа – здесь.

Ибрагимович и единоборства = ❤️ Златан – фанат Мохаммеда Али, имеет черный пояс по тхэквондо и считает, что зажег бы в UFC

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