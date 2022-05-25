Федерация фигурного катания планирует провести серию соревнований «Гран-при России». Она будет включать шесть этапов

Федерация фигурного катания (ФФКР) планирует провести серию соревнований под условным названием «Гран-при России», сообщил генеральный директор ФФКР Александр Коган.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристов от международных стартов.

«Мы планируем новые форматы соревнований, предлагаем серию своих соревнований под условным названием Гран-при России, которые будут проводиться в несколько этапов.

План не просто на бумаге, а прорабатывается вплоть до деталей. Соревнования будут транслироваться по телевидению.

Предполагаем, что в нем будут участвовать лучшие фигуристы нашей страны и, может, мира.

Не будет Кубков России как таковых. Будет Гран-при. Плюс этапов будет не пять, как у Кубка России, а шесть», – сказал Коган.