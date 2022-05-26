Моуринью – второй после Трапаттони тренер, выигравший еврокубки 5 раз

в 5-й раз в карьере одержал победу в еврокубковом турнире.

под руководством португальского тренера выиграла Лигу конференций, в финале одержав победу над «Фейеноордом» (1:0). Ранее Моуринью дважды выигрывал Лигу чемпионов (с «Порту» и «Интером») и Кубок УЕФА / (с «Порту» и «Манчестер Юнайтед»).

Моуринью стал вторым тренером истории, пять раз выигравшим еврокубки. До него это удалось только .

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