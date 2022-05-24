Левников на финале Кубка, Слуцкий останется в «Рубине», 2-е поражение Канады на ЧМ, Терзич принял «Боруссию», Гильерме и Нойер продлили контракты, «Тампа» в финале Востока и другие новости

1. Кирилл Левников будет судить «Спартак» и «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России.

2. Леонид Слуцкий не покинет «Рубин» после вылета из РПЛ. Об этом сообщил генеральный директор казанского клуба Рустем Сайманов.

3. ЧМ по хоккею 2022. Канада проиграла Дании, США – Чехии. Канадцы уступили датчанам на ЧМ впервые в истории, до этого было 6 побед и ничья. Казахстан и Австрия, забившая 5 шайб в 3-м периоде Великобритании, сохранили место в элитном дивизионе, британцы и сборная Италии вылетели.

4. Рафаэль Надаль и Новак Джокович вышли во второй круг «Ролан Гаррос».

Первая ракетка мира Ига Швентек прошла Лесю Цуренко в первом круге. Четырехкратная чемпионка «Больших шлемов» Наоми Осака уступила Аманде Анисимовой. Россиянка Вероника Кудерметова вышла во второй круг, Людмила Самсонова выбыла.

5. Кубок Стэнли. «Тампа» вышла в финал Восточной конференции, выбив «Флориду» (4-0, 2:0 в четвертом матче). У команды 10 выигранных серий подряд – 3-й показатель в истории наряду с легендарным «Монреалем» 1950-х. Василевский отразил 49 бросков и выиграл 6-й матч подряд в текущем плей-офф.

6. Эдин Терзич возглавил «Боруссию» Дортмунд. Контракт – до 2025 года. Ранее клуб уволил Марко Розе.

7. «Спартак» закрыл «Спартак-2» в связи с сокращением бюджета клуба. Также москвичи могут продать часть территории клубной академии.

8. «Локомотив» продлил контракт с вратарем Гильерме до 2024 года.

9. НБА. 31 очко Тейтума помогло «Бостону» обыграть «Майами» и сравнять счет в финале Востока (2-2).

10. «Зенит» хочет продлить контракт с главным тренером Сергеем Семаком на 3 года. Генеральный директор клуба Александр Медведев подтвердил эту информацию.

11. Голкипер Мануэль Нойер продлил контракт с «Баварией» до 2024 года. Он в клубе уже 11 лет.

12. Журналист Илья Казаков сообщил, что Алексей Березуцкий покинет пост главного тренера ЦСКА.

13. «МЮ» представил Эрика тен Хага. Тренер сфотографировался на «Олд Траффорд» с клубной футболкой.

14. «Герта» осталась в Бундеслиге, обыграв «Гамбург» в стыковых матчах.

15. Австралийка Саша Лоуэрсон стала первой серфингисткой-трансгендером, выигравшей женские соревнования на профессиональном уровне.

16. Малком, Сафонов, Агаларов и Фернандес – в символической сборной сезона РПЛ от Opta. В сборную сезона по версии WhoScored попали Дзюба, Кассьерра, Шиманьски, Обляков, Сафонов и Марио.

17. Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски выиграл «Золотую бутсу» второй сезон подряд. Он опередил Мбаппе, Бензема и Иммобиле.

18. Зарплата Килиана Мбаппе в «ПСЖ» – 57 млн евро в год после налогов, бонусы – до 300 млн евро за 3 года, по данным ESPN. Его мнение учтут при выборе тренера, игроков и спортивного директора.

19. Трансферные новости. «Барселона» предложила 32+5 млн евро за Левандовского, «Бавария» пока не ответила. «Реал» и «Ливерпуль» лидируют в борьбе за Тчуамени, «ПСЖ» футболист откажет. Мане не исключает, что уйдет в «Баварию» из «Ливерпуля» летом. «Зенит» склоняется к подписанию вратаря «Сочи» Адамова.

Цитаты дня.

Ягудин о ЧМ по хоккею 2022: «Я смотрел игру двух недружественных стран – и нет порыва. Если какой-то спорт и можно смотреть без России, то футбол»

Килиан Мбаппе: «Если ты лучший, то получаешь «Золотой мяч». Правила поменялись – клуб уже не так важен»

Матыцин об импортозамещении: «Под такими жесткими санкциями у нас два пути – просто сдаться или найти верное решение. Другого выхода нет»

Президент «ПСЖ»: «Может, Тебас боится, что Лига 1 становится сильнее Ла Лиги? Деньги – не главное для Мбаппе»

Килиан Мбаппе: «Я не говорил «нет» «Реалу». Я сказал «да» Франции и новому проекту «ПСЖ». Было слишком рано уходить бесплатно»