Левандовски выиграл «Золотую бутсу» второй сезон подряд. Он опередил Мбаппе, Бензема и Иммобиле

Теги Бавария ПСЖ Карим Бензема Лацио бундеслига Германия Реал Мадрид лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига рейтинги Золотая бутса Роберт Левандовски Чиро Иммобиле Килиан Мбаппе Футбол

Роберт Левандовски выиграл европейскую «Золотую бутсу» второй сезон подряд.

Нападающий «Баварии» забил 35 голов в 34 матчах чемпионата Германии и набрал 70 очков (35 голов, умноженные на два – коэффициент турнира).

Второе место занял форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе (28 голов в чемпионате Франции и 56 очков)

Чиро Иммобиле («Лацио») и Карим Бензема («Реал») набрали по 54 очка (27 голов в Серии А и Ла Лиге соответственно).

В прошлом сезоне Левандовски получил «Золотую бутсу», забив в Бундеслиге 41 гол (82 очка).

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные