Левандовски выиграл «Золотую бутсу» второй сезон подряд. Он опередил Мбаппе, Бензема и Иммобиле

выиграл европейскую «Золотую бутсу» второй сезон подряд.

Нападающий «Баварии» забил 35 голов в 34 матчах чемпионата Германии и набрал 70 очков (35 голов, умноженные на два – коэффициент турнира).

Второе место занял форвард (28 голов в чемпионате Франции и 56 очков)

( ) и ( ) набрали по 54 очка (27 голов в Серии А и Ла Лиге соответственно).

В прошлом сезоне Левандовски получил «Золотую бутсу», забив в Бундеслиге 41 гол (82 очка).

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам