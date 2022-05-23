НБА. Плей-офф. Финал Восточной конференции. 4-й матч. «Бостон» примет «Майами»

В понедельник, 23 мая, состоится четвертый матч финальной серии Восточной конференции НБА сезона-2021/22 между «Бостоном» и и «Майами» (1-2).

НБА

Финал Восточной конференции

Четвертый матч

«Майами» ведет в серии – 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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