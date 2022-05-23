«Зенит» хочет продлить контракт с Семаком на 3 года. Гендиректор Медведев подтвердил

заявил о намерении продлить с контракт на 3 года.

«Мне сейчас позвонил Алексей Борисович Миллер, который слушает нашу программу. И он сказал: «Геннадий Сергеевич, скажите нашим уважаемым радиослушателям, что у Семака предусмотрен один год продления по действующему соглашению. Но мы готовим трехлетний контракт Сергею Богдановичу».

Так что, почитатели таланта Семака, будьте спокойны! Все будет очень хорошо!» – сказал журналист в эфире «Радио «Зенит».

Генеральный директор «Зенита» подтвердил эту информацию.

– Правда ли, что «Зенит» хочет продлить контракт с Семаком на три года?

– Правда, – сказал менеджер.

Семак работает с клубом из Петербурга с 2018 года. За это время он выиграл с клубом 7 трофеев.

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам