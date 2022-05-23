Килиан Мбаппе: «Если ты лучший, то получаешь «Золотой мяч». Правила поменялись – клуб уже не так важен»

оценил свои перспективы в борьбе за «Золотой мяч».

– В Париже выиграть «Золотой мяч» легче, чем в ?

– Нельзя сравнивать «Реал» и «ПСЖ». «Реал» – куда более старый клуб.

Но правила «Золотого мяча» поменялись. Сейчас клуб уже не так важен. «Золотой мяч» получает лучший игрок. Все не так, как раньше. Его получает тот, кто играет ярче всех.

Теперь без разницы, где ты играешь – если ты лучший, то получаешь , – сказал нападающий .

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