Ягудин о ЧМ по хоккею 2022: «Я смотрел игру двух недружественных стран – и нет порыва. Если какой-то спорт и можно смотреть без России, то футбол»

Алексей Ягудин считает, что при условии неучастия России можно смотреть только футбол.

– Недавно прошло еще одно событие на стыке творчества и спорта – «Евровидение». Его много обсуждали, а вы смотрели?

– Не смотрел. Для меня давно это настолько политизированное мероприятие, что у меня все друзья сказали: «Украина победит». Мы как бы и не против, конечно, но... За «Евровидением» даже в лучшие его годы следил вскользь.

Сейчас проходит чемпионат мира по хоккею. Я смотрел игру двух недружественных стран, и канадцы играли, и американцы – и все равно ловишь себя на мысли, что нет такого порыва.

Да, мы не каждый год побеждаем, достаточно редко выигрывали чемпионаты мира, Олимпиады. Но, как Тарасова сказала: «Не до хоккея». Все равно хочется, чтобы наши были, уже не то.

Если какой-то спорт и можно смотреть, помимо нашего, и нужно, то это футбол. Финал Лиги Европы сумасшедший был. Вот это футбол!

Но футбол вообще больная тема в нашей стране, – сказал олимпийский чемпион по фигурному катанию.

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