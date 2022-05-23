Мане не исключает, что уйдет в «Баварию» из «Ливерпуля» летом. Сумма трансфера – менее 50 млн евро

не исключает, что перейдет в «Баварию» этим летом.

По данным журналиста Sky Sport Deutschland Флориана Плеттенберга, вингер «Ливерпуля» может представить, что присоединится к «Баварии» этим летом. В переговорах между мюнхенским клубом, игроком и его представителями есть прогресс. Решающими станут ближайшие 3-4 недели.

Видеть Мане в составе «Баварии» хотят и главный тренер Юлиан Нагельсманн, и спортивный директор Хасан Салихамиджич.

Вероятно, трансферная стоимость 30-летнего футболиста, контракт которого с действует до лета 2023 года, составит менее 50 млн евро.

В этом сезоне вингер забил 23 гола и отдал 2 передачи в 50 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах. Его статистика доступна по этой ссылке.

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