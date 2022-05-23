Австралийка Лоуэрсон стала первой серфингисткой-трансгендером, выигравшей женские соревнования на профессиональном уровне

Австралийская спортсменка Саша Джейн Лоуэрсон стала первой женщиной-трансгендером, победившей в женских соревнованиях по серфингу на профессиональном уровне.

Лоуэрсон выиграла женский турнир по серфингу чемпионата штата Западная Австралия.

До 2020 года 44-летняя Лоуэрсон была мужчиной по имени Райан Иган. За год до коррекции пола она победила на мужском турнире штата Западная Австралия.

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