Президент «ПСЖ»: «Может, Тебас боится, что Лига 1 становится сильнее Ла Лиги? Деньги – не главное для Мбаппе»

В «ПСЖ» отреагировали на недовольство Ла Лиги решением остаться в клубе.

На прошлой неделе 23-летний форвард продлил контракт с , несмотря на интерес .

В связи с этим Ла Лига решила пожаловаться в : «Возмутительно, что клуб с такими убытками способен заключить подобное соглашение».

«Может, переживает, что Лига 1 становится сильнее Ла Лиги? Ла Лига уже не та, что 3-4 года назад. Мбаппе с нами, он остается, а остальное меня не волнует.

Деньги – не главное для Килиана. В Испании есть клуб, способный платить больше нас. Главным для Мбаппе был спортивный проект», – сказал президент парижан .

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