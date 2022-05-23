Президент «ПСЖ»: «Может, Тебас боится, что Лига 1 становится сильнее Ла Лиги? Деньги – не главное для Мбаппе»

В «ПСЖ» отреагировали на недовольство Ла Лиги решением Килиана Мбаппе остаться в клубе.
На прошлой неделе 23-летний форвард продлил контракт с «ПСЖ», несмотря на интерес «Реала».
В связи с этим Ла Лига решила пожаловаться в УЕФА: «Возмутительно, что клуб с такими убытками способен заключить подобное соглашение».
«Может, Хавьер Тебас переживает, что Лига 1 становится сильнее Ла Лиги? Ла Лига уже не та, что 3-4 года назад. Мбаппе с нами, он остается, а остальное меня не волнует.
Деньги – не главное для Килиана. В Испании есть клуб, способный платить больше нас. Главным для Мбаппе был спортивный проект», – сказал президент парижан Нассер Аль-Хелайфи.
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