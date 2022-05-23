Президент «ПСЖ»: «Может, Тебас боится, что Лига 1 становится сильнее Ла Лиги? Деньги – не главное для Мбаппе»

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига УЕФА Хавьер Тебас Нассер Аль-Хелайфи Килиан Мбаппе Футбол

В «ПСЖ» отреагировали на недовольство Ла Лиги решением Килиана Мбаппе остаться в клубе.

На прошлой неделе 23-летний форвард продлил контракт с «ПСЖ», несмотря на интерес «Реала».

В связи с этим Ла Лига решила пожаловаться в УЕФА: «Возмутительно, что клуб с такими убытками способен заключить подобное соглашение».

«Может, Хавьер Тебас переживает, что Лига 1 становится сильнее Ла Лиги? Ла Лига уже не та, что 3-4 года назад. Мбаппе с нами, он остается, а остальное меня не волнует.

Деньги – не главное для Килиана. В Испании есть клуб, способный платить больше нас. Главным для Мбаппе был спортивный проект», – сказал президент парижан Нассер Аль-Хелайфи.

Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные