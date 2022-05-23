Зарплата Мбаппе в «ПСЖ» – 57 млн евро в год после налогов, бонусы – до 300 млн евро за 3 года. Его мнение учтут при выборе тренера, спортдира и игроков

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Стало известно, сколько Килиан Мбаппе получает по новому контракту с «ПСЖ».

Как пишет ESPN, ссылаясь на собственные источники, зарплата форварда по 3-летнему контракту с французским клубом – 57 млн евро после налогов. За 3 года в качестве бонусов Мбаппе может получить 300 млн евро.

Теперь Килиан – самый высокооплачиваемый футболист мира.

Однако для форварда важным был не только финансовый аспект соглашения. «ПСЖ» гарантировал Мбаппе возможность влиять на ключевые решения клуба. Мнение Килиана будет учитываться при выборе тренера, спортивного директора и даже игроков.

Мбаппе хотел стать лицом нового проекта, и «ПСЖ» сделал все, чтобы это произошло.

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