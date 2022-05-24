49 сэйвов Василевского при шатауте с «Флоридой» – рекорд НХЛ для игр плей-офф без овертаймов

49 сэйвов Андрея Василевского при шатауте с «Флоридой» – 4-й результат в плей-офф .

Российский вратарь помог одержать победу в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Пантерс» (2:0, 4-0).

Он отразил 49 бросков. Это 4-й показатель по количеству сэйвов при шатауте в матчах плей-офф и лучший – для игр без овертаймов.

Рекорд принадлежит – 70 сэйвов в матче «Баффало» и «Нью-Джерси» (1:0 4ОТ) в 1994 году.

На втором месте идет – 63 сэйва в матче «Колорадо» и «Флориды» (1:0 3ОТ) в 1996 году. На третьем – с 51 сэйвом в матче «Колорадо» и «Сан-Хосе» (1:0 ОТ) в 2010 году.

Отметим, что количество бросков в матчах НХЛ официально стало учитываться, начиная с розыгрыша 1956 года.

Василевский сыграл на ноль в 4-м матче серии с «Флоридой», отразив 49 бросков. Он одержал 6-ю победу подряд в этом плей-офф