Килиан Мбаппе: «Я не говорил «нет» «Реалу». Я сказал «да» Франции и новому проекту «ПСЖ». Было слишком рано уходить бесплатно»

Килиан Мбаппе вновь высказался об отказе от перехода в «Реал».
Несколько дней назад форвард подписал новый контракт с «ПСЖ» сроком до 2025 года.
– Как вы реагируете на комментарии из Испании, где говорят о «неуважении» и указывают на вашу договоренность с «Реалом»?
– Я ни с кем не договаривался. Я всегда так работал. Мы обсудили очертания контрактов, а затем я сделал выбор. Время было на исходе, но договоренности у меня не было.
Могу понять это разочарование. Я благодарен. Все мадридисты хотели поприветствовать меня в качестве одного из них. Я лишь благодарен им за всю любовь, что они мне дали.
Я не говорил «нет» «Реалу». Я сказал «да» Франции и новому проекту «ПСЖ». Это был зов родины и столицы. Было слишком рано уходить бесплатно, – сказал Мбаппе.
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