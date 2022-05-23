Килиан Мбаппе: «Я не говорил «нет» «Реалу». Я сказал «да» Франции и новому проекту «ПСЖ». Было слишком рано уходить бесплатно»

вновь высказался об отказе от перехода в «Реал».

Несколько дней назад форвард подписал новый контракт с «ПСЖ» сроком до 2025 года.

– Как вы реагируете на комментарии из , где говорят о «неуважении» и указывают на вашу договоренность с «Реалом»?

– Я ни с кем не договаривался. Я всегда так работал. Мы обсудили очертания контрактов, а затем я сделал выбор. Время было на исходе, но договоренности у меня не было.

Могу понять это разочарование. Я благодарен. Все мадридисты хотели поприветствовать меня в качестве одного из них. Я лишь благодарен им за всю любовь, что они мне дали.

Я не говорил «нет» . Я сказал «да» Франции и новому проекту «ПСЖ». Это был зов родины и столицы. Было слишком рано уходить бесплатно, – сказал Мбаппе.

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