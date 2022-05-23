Канада впервые в истории проиграла Дании на ЧМ. Общий счет – 77:11 после сегодняшней игры

впервые в истории проиграла Дании на чемпионате мира.

Датчане одержали победу в матче 6-го тура группового этапа ЧМ по хоккею 2022 – 3:2. Это была восьмая игра между командами в истории. В шести матчах побеждали канадцы, один раз, в 2003 году, была зафиксирована ничья 2:2. Общий счет в играх между этими сборными после сегодняшней встречи – 77:11. Самая первая встреча в 1949 году завершилась победой Канады со счетом 47:0.

После 6 туров сборная Дании занимает 3-е место в группе А, набрав 12 очков. У Канады столько же баллов, она идет на 4-й позиции.