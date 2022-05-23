Малком, Сафонов, Агаларов и Фернандес – в символической сборной сезона РПЛ от Opta

Представлена символическая сборная сезона по версии Opta Sports.

Состав команды был сформирован на основе Opta Index – рейтинга игроков, суммирующего их основные статистические показатели.

Символическая сборная сезона РПЛ от Opta: ( ), Максим Осипенко ( ), ( ), ( ), , (оба – «Зенит»), ( ), ( ), ( ), ( ), («Уфа»).

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