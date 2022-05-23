Тчуамени хочет играть постоянно, и это повлияет на его выбор между «Реалом» и «Ливерпулем». «ПСЖ» он откажет

еще не решил, куда перейдет из «Монако».

По данным Marca, после срыва трансфера Килиана Мбаппе «Реал» возобновил переговоры по Тчуамени.

Ранее мадридский клуб уже общался с этим игроком, но из-за подписания Мбаппе у не было возможности подписать Орельена этим летом, и клуб попросил отложить переговоры. Теперь, когда Мбаппе отказался от перехода, «Мадрид» вернулся к переговорам, однако сейчас положение дел изменилось, и клуб столкнется с конкуренцией со стороны «Ливерпуля».

В «Реале» точно знают, что Тчуамени хочет покинуть «Монако» как можно скорее. Сейчас хавбек изучает имеющиеся у него варианты, однако он точно откажет , так как не хочет оставаться во Франции.

Тчуамени хочет постоянно выходить на поле, поэтому он изучает ситуацию в «Реале» и с этой точки зрения. Для него это важно, так как он хочет играть важную роль в сборной Франции на предстоящем ЧМ-2022. Отмечается, что ему советовали перейти в «Реал», но окончательного решения пока нет.

Если 22-летний полузащитник окажется в «Реале», то из клуба точно уйдет Дани Себальос. Отмечается, что Тчуамени – не единственный вариант «Реала» для усиления полузащиты.

В этом сезоне футболист провел 50 матчей за и забил 5 голов. Его статистика доступна здесь.

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