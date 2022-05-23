«Реал» и «Ливерпуль» лидируют в борьбе за Тчуамени. Мбаппе просит подписать его в «ПСЖ»

«Реал» и лидируют в борьбе за опорника «Монако» Орельена Тчуамени.

Как пишет ESPN, ссылаясь на свои источники, финалисты Лиги чемпионов сейчас находятся в наилучшем положении, чтобы осуществить сделку, сумма которой превысит 50 млн евро.

, с которым крепко дружит опорник «Монако», попросил подписать его, но, как сообщают источники, французский клуб чуть опоздал в этой борьбе, так как «Реал» и «Ливерпуль» уже довольно давно работают над сделкой.

«Реал» получил положительные отзывы и о хавбеке «Аякса» Райане Гравенберхе, который близок к переходу в «Баварию», но Тчуамени всегда оставался главной целью на это лето. В январе скаут Джуни Калафат, выполняющий функции советника Флорентино Переса, летал в Монако, чтобы заложить основы для предстоящей сделки.

Во второй половине сезона хорошо себя проявили Феде Вальверде и Эдуардо Камавинга, но в клубе уверены, что освежить полузащиту необходимо, так как основную роль там по-прежнему играют 30-летний Каземиро, 36-летний Лука Модрич и 32-летний Тони Кроос. В «Реале» считают, что Тчуамени станет долгосрочной заменой для Каземиро.

В этом сезоне 22-летний футболист провел 50 матчей за и забил 5 голов. Его статистика доступна здесь.

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