ЧМ по хоккею 2022. США сыграют с Чехией, Канада против Дании

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В Финляндии продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею.

Сборная США встретится с Чехией, Казахстан сыграет с Италией, Канаде будет противостоять Дания.

Сборные России и Беларуси были отстранены от участия в турнире. Их места заняли сборные Франции и Австрии.

Чемпионат мира-2022

Группа А

Казахстан – Италия
Дата проведения
23 мая, 16.20, «Helsingin jäähalli»
Онлайн матча Видео

 

Канада – Дания
Дата проведения
23 мая, 20.20, «Helsingin jäähalli»
Онлайн матча Видео

Группа B

США – Чехия
Дата проведения
23 мая, 16.20, «Nokia Arena»
Онлайн матча Видео

 

Австрия – Великобритания
Дата проведения
23 мая, 20.20, «Nokia Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Расписание ЧМ по хоккею 2022

Турнирная таблица ЧМ по хоккею 2022

Статистика ЧМ по хоккею 2022

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