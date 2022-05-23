Дзюба, Кассьерра, Шиманьски, Обляков, Сафонов и Марио – в сборной сезона РПЛ от WhoScored

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WhoScored составил символическую сборную РПЛ сезона-2021/22.

Игроки отобраны в команду на основании средней оценки за матчи чемпионата России.

Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар») – 6,9;

Защита: Марио Фернандес (ЦСКА) – 7,1, Дуглас Сантос («Зенит») – 7,2, Родригао («Сочи») – 7,1, Иван Обляков («ЦСКА») – 7,0;

Полузащита: Малком («Зенит») – 7,5, Клаудиньо («Зенит») – 7,5, Себастьян Шиманьски («Динамо») – 7,3, Арсен Захарян («Динамо») – 7,2;

Нападение: Артем Дзюба («Зенит») – 7,1, Матео Кассьерра («Сочи») – 7,3.

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