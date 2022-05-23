«Спартак» закрыл «Спартак-2» в связи с сокращением бюджета клуба

выступил с заявлением о том, что принял решение закрыть свою вторую команду.

Таким образом, «Спартак-2» не примет участия в следующем сезоне .

В прошедшем турнире красно-белые заняли 7-е место. был создан в 2013 году.

«В изменившихся реалиях, с учетом вынужденного сокращения бюджета клуба и объективных финансовых сложностей, дальнейшее существование «Спартака-2» признано нецелесообразным.

Клуб сосредоточится на поддержке работы академии и молодежной команды», – говорится в сообщении на официальном сайте «Спартака».

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