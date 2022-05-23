«Спартак» закрыл «Спартак-2» в связи с сокращением бюджета клуба

Теги Спартак премьер-лига Россия Олимп-ФНЛ Спартак-2 кризис Футбол

«Спартак» выступил с заявлением о том, что принял решение закрыть свою вторую команду.

Таким образом, «Спартак-2» не примет участия в следующем сезоне Олимп-ФНЛ.

В прошедшем турнире красно-белые заняли 7-е место. «Спартак-2» был создан в 2013 году.

«В изменившихся реалиях, с учетом вынужденного сокращения бюджета клуба и объективных финансовых сложностей, дальнейшее существование «Спартака-2» признано нецелесообразным.

Клуб сосредоточится на поддержке работы академии и молодежной команды», – говорится в сообщении на официальном сайте «Спартака».

Перепись болельщиков «Спартака»! Отметьте на карте, откуда вы болеете за любимый клуб

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные