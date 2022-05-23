Терзич возглавил «Боруссию» Дортмунд. Контракт – до 2025 года

«Боруссия» назначила нового главного тренера.
Дортмундскую команду возглавил 39-летний Эдин Терзич, который сменил Марко Розе, уволенного на прошлой неделе.
Контракт Терзича рассчитан до лета 2025 года.
Специалист работал в «Боруссии» ассистентом Люсьена Фавра с 2018 года, а зимой 2020-го стал главным тренером после отставки швейцарца. Под его руководством команда выиграла Кубок Германии.
Перед стартом прошедшего сезона Терзич был назначен техническим директором «Боруссии», хотя изначально планировалось, что он войдет в штаб Розе.
Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам