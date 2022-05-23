«Спартак» может продать часть территории клубной академии

«Спартак» ищет варианты решения финансовых проблем в клубе.

По информации «Матч ТВ», руководство красно-белых рассматривает возможность продажи части территории клубной академии в Сокольниках под жилую застройку.

Сегодня московская команда объявила, что закрывает в связи с сокращением бюджета.

В академии «Спартак» имени Федора Черенкова расположены футбольный манеж, несколько полей, а также стадион, на котором играли резервная и молодежные команды красно-белых.

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