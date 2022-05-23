«Спартак» может продать часть территории клубной академии

Теги Спартак премьер-лига Россия бизнес Олимп-II дивизион ФНЛ Спартак мол Спартак-2 Академия Спартак по футболу им.Ф.Ф.Черенкова кризис Матч ТВ деньги Футбол

«Спартак» ищет варианты решения финансовых проблем в клубе.

По информации «Матч ТВ», руководство красно-белых рассматривает возможность продажи части территории клубной академии в Сокольниках под жилую застройку.

Сегодня московская команда объявила, что закрывает «Спартак-2» в связи с сокращением бюджета.

В академии «Спартак» имени Федора Черенкова расположены футбольный манеж, несколько полей, а также стадион, на котором играли резервная и молодежные команды красно-белых.

Перепись болельщиков «Спартака»! Отметьте на карте, откуда вы болеете за любимый клуб

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные