Слуцкий не покинет «Рубин» после вылета из РПЛ

Теги Рубин Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Олимп-ФНЛ Рустем Сайманов Спорт-Экспресс Футбол

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий остается в клубе.

Казанская команда вылетела из РПЛ в Олимп-ФНЛ по итогам сезона, заняв 15-е место в турнирной таблице.

«Не жалею ли, что не уволил? Никогда я не считал, что какие-то признаки есть для его неудовлетворительной работы. Считаю наш выбор правильным.

Нельзя результаты этого сезона привязывать к компетенции нашего тренера. Есть причины: решения ФИФА, УЕФА и они сильно повлияли на результат.

Вины Слуцкого никакой нет. Он как тренер пострадал больше всех», – заявил генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов.

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