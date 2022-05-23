Слуцкий не покинет «Рубин» после вылета из РПЛ

Главный тренер «Рубина» остается в клубе.

Казанская команда вылетела из в Олимп-ФНЛ по итогам сезона, заняв 15-е место в турнирной таблице.

«Не жалею ли, что не уволил? Никогда я не считал, что какие-то признаки есть для его неудовлетворительной работы. Считаю наш выбор правильным.

Нельзя результаты этого сезона привязывать к компетенции нашего тренера. Есть причины: решения , и они сильно повлияли на результат.

Вины Слуцкого никакой нет. Он как тренер пострадал больше всех», – заявил генеральный директор .

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