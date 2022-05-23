Слуцкий не покинет «Рубин» после вылета из РПЛ

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий остается в клубе.
Казанская команда вылетела из РПЛ в Олимп-ФНЛ по итогам сезона, заняв 15-е место в турнирной таблице.
«Не жалею ли, что не уволил? Никогда я не считал, что какие-то признаки есть для его неудовлетворительной работы. Считаю наш выбор правильным.
Нельзя результаты этого сезона привязывать к компетенции нашего тренера. Есть причины: решения ФИФА, УЕФА и они сильно повлияли на результат.
Вины Слуцкого никакой нет. Он как тренер пострадал больше всех», – заявил генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов.
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