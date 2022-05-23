Матыцин об импортозамещении: «Под такими жесткими санкциями у нас два пути – просто сдаться или найти верное решение. Другого выхода нет»

Олег Матыцин сказал о необходимости импортозамещения спортивных товаров в РФ из-за санкций.

«На сегодня определенный анализ мы провели. Понимаем, что значительные риски сегодня существуют, мы потеряли ряд контактов с производителями экипировки по всему миру.

Видим снижение объемов импортной продукции, обеспечивавшей и профессиональный, и массовый спорт. У РФ есть потенциал, чтобы найти решения и минимизировать риски, о которых я упомянул.

Нельзя сразу отказываться от возможности по параллельным каналам сохранять поставки определенного оборудования, мы такую работу тоже проводим. Тем не менее главная задача – максимальная самодостаточность в сфере производства товаров для спорта.

Я и Минспорт уверены, что мы сможем найти правильное решение. Другого выхода у нас нет. Под такими жесткими санкциями пути два: просто сдаться и признаться, что мы недееспособны, или найти верное решение в этом вопросе.

Мы уделяем приоритетное значение импортозамещению в сфере спорта. Убежден, что тот диалог, который мы с вами проводим, поможет нам найти решение. Сейчас мы в какой-то мере оперативно реагируем на ситуацию.

Но вопросы по импортозамещению должны иметь долгосрочный характер. Непросто за короткое время решить вопрос изменения производства экипировки. Это требует внимательного анализа по вопросу – чего мы хотим и чего нам не хватает. Круг задач очень большой.

Мне известно, что есть предложения по изменению законодательства в этой сфере. Эти предложения должны быть ответом на вопросы руководителей федераций и производителей.

Вы на острие ситуации, от вас зависят тренды развития производства в РФ, которые должны обеспечивать как минимум сохранение темпов развития спорта в стране», – сказал Министр спорта России в ходе выступления на круглом столе по импортозамещению в спортивной индустрии.