Василевский сыграл на ноль в 4-м матче серии с «Флоридой», отразив 49 бросков. Он одержал 6-ю победу подряд в этом плей-офф

сыграл на ноль в 4-м матче серии с «Флоридой», отразив 49 бросков.

обыграла «Пантерс» в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (2:0, 4-0).

Российский вратарь был признан первой звездой встречи.

Он одержал 6-ю победу подряд в текущем плей-офф, повторив свой личный рекорд (ранее 6 побед подряд было в чемпионском розыгрыше-2020).

Рекорд «Лайтнинг» делят и (по 8 побед подряд в 2004 и 2011 годах соответственно).

Со статистикой Василевского в текущем розыгрыше плей-офф можно ознакомиться здесь.