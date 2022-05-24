Василевский сыграл на ноль в 4-м матче серии с «Флоридой», отразив 49 бросков. Он одержал 6-ю победу подряд в этом плей-офф

Теги Тампа-Бэй Флорида Кубок Стэнли Николай Хабибулин Дуэйн Ролосон НХЛ Андрей Василевский Хоккей

Андрей Василевский сыграл на ноль в 4-м матче серии с «Флоридой», отразив 49 бросков.

«Тампа» обыграла «Пантерс» в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (2:0, 4-0). 

Российский вратарь был признан первой звездой встречи. 

Он одержал 6-ю победу подряд в текущем плей-офф, повторив свой личный рекорд (ранее 6 побед подряд было в чемпионском розыгрыше-2020). 

Рекорд «Лайтнинг» делят Николай Хабибулин и Дуэйн Ролосон (по 8 побед подряд в 2004 и 2011 годах соответственно). 

Со статистикой Василевского в текущем розыгрыше плей-офф можно ознакомиться здесь

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